Олигархи Рублевки заявили о бойкоте Маше Машковой

Олигархи Рублевки, которые до отъезда артистки Маши Машковой в США в связи с СВО раньше приглашали ее выступить в качестве ведущей на свои частные мероприятия, а также спонсировали киносериалы и театральные постановки с ней, заявили, что сегодня ими объявлен бойкот артистке-русофобке Маше Машковой.
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