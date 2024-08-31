Олигархи Рублевки заявили о бойкоте Маше Машковой

Олигархи Рублевки, которые до отъезда артистки Маши Машковой в США в связи с СВО раньше приглашали ее выступить в качестве ведущей на свои частные мероприятия, а также спонсировали киносериалы и театральные постановки с ней, заявили, что сегодня ими объявлен бойкот артистке-русофобке Маше Машковой.