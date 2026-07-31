Российским хоккеистам продлили отстранение от международных турниров еще на год

Решение принял совет Международной федерации хоккея (IIHF). Отстранение российских сборных по хоккею от международных турниров продлили на 2027 год, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).
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