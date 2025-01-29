Алена Водонаева уверена, что Лерчек и Бьянка лгут о связи с Natan в шоу на выживание

Алена Водонаева стала гостьей свежего выпуска шоу «Шортсы» с Марьям Тилляевой. Там экс-участница «Дома-2» поговорила на жаркие темы и не оставила без внимания одну из самых обсуждаемых в последнее время — Natan и его интрижки с Лерчек и Бьянкой в шоу на выживание.