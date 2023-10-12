В России покажут ремейк фильма "Иван Васильевич меняет профессию" с новыми героями

В новогоднюю ночь на телеэкраны страны выйдет новая версия знаменитой комедии Леонида Гайдая.Канал ТНТ в рамках новогоднего проекта снял ремейк фильма "Иван Васильевич меняет профессию", который зрители смогут увидеть 31 декабря 2023 года.
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