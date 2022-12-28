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Почему Ереван отказался от встречи глав МИД в Москве

Почему Ереван отказался от встречи глав МИД в Москве

Азербайджано-армянские отношения вновь дрейфуют в сторону политико-дипломатического кризиса. Это стало ясно после того, когда в Москве вместо запланированного трехстороннего диалога на уровне глав МИД России, Азербайджана и Армении прошли переговоры только между министрами иностранных дел России и Азербайджана Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым Источник изображения: ИА REGNUM Ереван отказался от участия во встрече, несмотря на то, что две недели назад он подтвердил готовность вести диалог в предлагаемом формате, в котором должны были обсуждаться вопросы подготовки мирного договора между ним и Баку.

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