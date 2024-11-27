В Калужской области мужчина смертельно ранил своего коллегу ножом

Следственный комитет Калужской области расследует уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Малоярославца, обвиняемого в убийстве Следственный комитет Калужской области расследует уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Малоярославца, обвиняемого в убийстве.
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