Axios: Байден рекомендовал Нетаньяху заключить соглашение по сектору Газа

При обсуждении с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президент США Джо Байден заявил о необходимости уделить внимание достижению соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в Газе, в свете заключенного соглашения о прекращении огня в Ливане.
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