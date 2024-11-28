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Axios: Байден рекомендовал Нетаньяху заключить соглашение по сектору Газа

Axios: Байден рекомендовал Нетаньяху заключить соглашение по сектору Газа

При обсуждении с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президент США Джо Байден заявил о необходимости уделить внимание достижению соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в Газе, в свете заключенного соглашения о прекращении огня в Ливане.

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