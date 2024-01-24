«Крайне высокие характеристики»: названы преимущества ракеты «Циркон»

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» может преодолеть почти любую противоракетную защиту врага. Об этом заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов в эфире федерального телеканала.
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