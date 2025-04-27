ФСБ России объявила о задержании подозреваемого в убийстве генерала Я. Москалика

Москва, 27 апреля /Синьхуа/ -- Сотрудники ФСБ России задержали агента украинских спецслужб Игната Кузина по подозрению в теракте, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-лейтенант Ярослав Москалик.
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