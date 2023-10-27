Минцифры упростит отечественным играм путь в реестр. Игровые студии получили особый порядок

Российские разработчики видеоигр, созданных на зарубежных движках Unity и Unreal Engine, могут претендовать на их включение в реестр отечественного ПОКак сообщает «Коммерсантъ», экспертный совет по программному обеспечению при Минцифры, рассматривающий заявки компаний на включение их софта в реестр отечественного ПО, предложил включать в него видеоигры, разработанные и с применением иностранных игровых средств разработки.