Нужна ли модернизация ЗУ-23

С первых дней СВО в боевых действиях активно применяются зенитные артиллерийские установки ЗУ-23. Спаренные 23-мм автоматы ведут борьбу с воздушными целями, уничтожают живую силу, транспортные средства и лёгкую бронетехнику противника.
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