Памфилова назвала слоган президентских выборов 2024 года

Слоганом президентских выборов 2024 года станет фраза «Вместе мы силы — Голосуем за Россию!». Об этом 29 января сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе ее заседания.
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