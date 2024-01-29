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Парламентская газета

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Памфилова назвала слоган президентских выборов 2024 года

Памфилова назвала слоган президентских выборов 2024 года

Слоганом президентских выборов 2024 года станет фраза «Вместе мы силы — Голосуем за Россию!». Об этом 29 января сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе ее заседания.

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