Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Опубликованы кадры финального штурма села Урожайное морпехами ВС РФ

Опубликованы кадры финального штурма села Урожайное морпехами ВС РФ

Опубликованы кадры финального штурма села Урожайного в ДНР. Подразделения 40-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота молниеносным рывком проникли в северную часть населенного пункта: https://tvzvezda.

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