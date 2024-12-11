Врач Золотарев предупредил, что может стать с печенью и поджелудочной из-за поедания сахара Избыток сахара в рационе крайне негативно влияет на работу поджелудочной железы, ведет к ожирению печени и старению кожи, предупредил врач Андрей Золотарев.