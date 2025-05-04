Президент Кубы заявил, что отправляется в Россию

Мигель Диас-Канель, кубинский президент, заявил, что отправляется в Российскую Федерацию, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы и 65-летия восстановления дипломатических отношений между Гаваной и Москвой.
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