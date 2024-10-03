В одном из калужских райцентров начинают отопление жилых домов

Глава администрации Малоярославца Михаил Крылов сообщил в соцсетях что с 3 октября в городе начинают отапливать не только социальные объекты, но и жилые домаГлава администрации Малоярославца Михаил Крылов сообщил в соцсетях что с 3 октября в городе начинают отапливать не только социальные объекты, но и жилые дома.
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