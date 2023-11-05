Почему на средневековых рисунках зайцы изощренно убивают рыцарей?

Ответ, как это часто бывает, кроется в символизме. фото: WikiСредневековый менталитет настолько отличается от менталитета человека современного, что, окажись мы во Франции в условном XIII веке, не протянули бы и дня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии