ЖДУНЫ: ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Галина Крымская

Не нравится видите ли, что теперь порядок Российский установили! А то понастроили шалманов в городе, прийти нельзя было. Теперь посносили всё, хоть город становится с каждым годом красивее. А на Ай-петри, тоже были шалманы, там была своя мафия, теперь вроде бы всех разогнали.