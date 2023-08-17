Театр абсурда

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ЖДУНЫ: ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

ЖДУНЫ: ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

КОНСТАНТИН КАЛЕДИН Неоднократно натыкаюсь на реплики в Интернете по поводу особей из Крыма и новых районов России, которые становятся диверсантами ВСУ, откалывают антироссийские выходки, оскорбляют и нападают на участников СВО или просто людей с символикой "Z".

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Комментарии
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Галина Крымская
Не нравится видите ли, что теперь порядок Российский установили! А то понастроили шалманов в городе, прийти нельзя было. Теперь посносили всё, хоть город становится с каждым годом красивее. А на Ай-петри, тоже были шалманы, там была своя мафия, теперь вроде бы всех разогнали.
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17 час.
Galina
Как может историк писать о 120000 летней Украине? Он вообще знает, что было на земле в то время! Уж точно, Великие укры копали Черное море!
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Александр Рус
Вы ошиблись-им 140 тысяч лет....хотя и в древние времена уже знали их сущность...
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