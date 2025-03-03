Комличенко о моменте с Луневым: «Левников сказал, что если у него не получилось выбить, он может взять мяч в руки. Я такого правила никогда в жизни не слышал, должен быть свободный удар, наверное»

Встреча 19-го тура Мир РПЛ проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1:1. На 54-й минуте голкипер «Динамо» Андрей Лунев попытался выбить мяч вперед, но вместо этого подсек его и сразу побежал исправлять свою ошибку.