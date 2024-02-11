FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 746 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Как это возможно? Пипец.. Позорище«Известия»: ФСБ п...
  • Vladimir Soukhatchev
    Блин, какая Неожиданно знакомая и много говорящая фамилия у бывшего главы Росавиации Александра Нерадько!!! Ну кто бы...«Известия»: ФСБ п...
  • Южанин
    Строго наказать чурку, дабы не возбуждался, глядя на статуи!Призвавший переод...

Призвавший переодеть Родину-мать активист после проверки СК заявил, что ситуацию "раскачали"

Призвавший переодеть Родину-мать активист после проверки СК заявил, что ситуацию "раскачали"

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении башкирского активиста Расула Ахияретдинова, которого возмутили «откровенно торчащие соски» скульптуры «Родина-мать зовет!» в Волгограде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИИ
Иван Иванов
Видимо не активист а ваххабит, значит враг.
Ответить
11 час.
Ю
Южанин
Строго наказать чурку, дабы не возбуждался, глядя на статуи!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх