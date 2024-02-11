Призвавший переодеть Родину-мать активист после проверки СК заявил, что ситуацию "раскачали"

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении башкирского активиста Расула Ахияретдинова, которого возмутили «откровенно торчащие соски» скульптуры «Родина-мать зовет!» в Волгограде.
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