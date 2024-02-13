В "Служебном романе" спустя 47 лет обнаружен новый киноляп

В известном фильме Эльдара Рязанова замечен киноляп с галстуком героя БасилашвилиВ "РБК Life" пересмотрели фильм "Служебный роман" и пришли к вывод, что режиссёр Эльдар Рязанов допустил во время съёмок малозаметный киноляп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии