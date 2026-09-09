Мэр Лошкин: штрафы за парковку на газонах превысили 20 млн

В Челябинске подвели промежуточные итоги борьбы с парковкой на газонах. Спустя шесть месяцев после запуска эксперимента городские власти фиксируют снижение количества подобных нарушений, сообщил мэр Алексей Лошкин на аппаратном совещании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Кто не предупред...
- Говоря о предател...
- Генерал Гурулёв п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым