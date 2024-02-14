Началась разработка нового Генерального плана Караганды

Предприниматели высказали свои мнения по поводу градостроительного документа. С участием разработчиков генплана состоялось заседание отраслевого совета строительства, ЖКХ и энергетики при Палате предпринимателей Карагандинской области, передает gov.
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