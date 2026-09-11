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Калуга-поиск

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Днём 10 сентября Калужская область отражала атаку БПЛА

Днём 10 сентября Калужская область отражала атаку БПЛА

10 сентября Калужская область подверглась атаке боевых беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша.

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