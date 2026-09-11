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Петербургский "Водоканал" возьмет в кредит 6 млрд

Петербург обеспечивает водой ГУП «Водоканал», на балансе которого — свыше 7 тыс. водопроводных сетей, 188 повысительных насосных станций, 10 водопроводных станций, крупная канализационная сеть с очистными сооружениями и большое количество техники.

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