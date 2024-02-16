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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Директор Grinding Gear и один из авторов Path of Exile 2 поговорил о будущем контенте и “э...

Директор Grinding Gear и один из авторов Path of Exile 2 поговорил о будущем контенте и “э...

Директор Grinding Gear и один из авторов Path of Exile 2 поговорил о будущем контенте и “эндгейме”Джонатан Роджерс, высококвалифицированный руководитель Grinding Gear Games и один из соавторов Path of Exile 2, в видеоролике рассказал о том, чего игроки должны ожидать от сиквела Path of Exile.

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