Эксперты выяснили, какие квартиры нижегородцы могут купить по семейной ипотеке

В Нижнем Новгороде назвали долю квартир, доступных по семейной ипотеке с маткапиталом. Сервис «Яндекс Недвижимость» проанализировал рынок новостроек в крупнейших российских городах и выяснил, какие квартиры можно приобрести по программе семейной ипотеки, используя материнский капитал в качестве первоначального взноса.