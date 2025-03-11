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Нижегородская правда

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Эксперты выяснили, какие квартиры нижегородцы могут купить по семейной ипотеке

В Нижнем Новгороде назвали долю квартир, доступных по семейной ипотеке с маткапиталом. Сервис «Яндекс Недвижимость» проанализировал рынок новостроек в крупнейших российских городах и выяснил, какие квартиры можно приобрести по программе семейной ипотеки, используя материнский капитал в качестве первоначального взноса.

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