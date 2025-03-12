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Закон, порядок, государство

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В Мордовии генеральный директор коммерческой организации признан виновным в хищении более 400 тысяч рублей

В Мордовии генеральный директор коммерческой организации признан виновным в хищении более 400 тысяч рублей

Собранные следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия доказательства оказались достаточными для вынесения приговора  в отношении жителя Саранска, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного  ч.

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