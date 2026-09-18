Автор: Отдел информации Новороссии Верхушка Рады хвастается батальонами из заграничных наёмников. Обычные киевляне в панике смотрят на горящий Подол.
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а наемников хохлы тоже хоронят в гробах или так закапывают- а может просто кремируют т в отхожих местах-в сущности туда им и дорога!
У Тургенева глухонемой Герасим утопил свою любимую собачку МУМУ. Выполнил это в угоду барыни. По факту получается, что Украина- это МУМУ. Россия встала на путь Герасима, в угоду Запада. Пиндосам нужна эта война. Торговля оружием - самый доходный бизнес.
Нельзя сказать что "для украинцев наступила настоящая катастрофа" по всей ЛБС, но идёт методичное уничтожение живой силы, в том числе наёмников, и техники.
Пока сопротивляются - нужно добивать.
Билецкий-пидор, ганчиренка-ухесос. Страна 404- пидрленд! Что говорить о наркофюрере и его зелёной бляди? Стереть мразей в порошок!
Ну да! Кормили, помогали всем латиносам. Вот вам благодарность!
Пора утилизировать таких гончаренко....и зеленских.
... почему это ХончаренкО еще не сдохло?!
Гончий пёс собрал наёмников таких же прАтивных голубей из "Голубой лагуны", как сам?)☺️
Бей бандеровскую сволочь!!!