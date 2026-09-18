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"Людей в Киеве всё меньше": Ад на Подоле. "Герань" попала в склад жены Зеленского. Радиоперехват вскрыл катастрофу. СВОдки с фронта

"Людей в Киеве всё меньше": Ад на Подоле. "Герань" попала в склад жены Зеленского. Радиоперехват вскрыл катастрофу. СВОдки с фронта

Автор: Отдел информации Новороссии Верхушка Рады хвастается батальонами из заграничных наёмников. Обычные киевляне в панике смотрят на горящий Подол.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

а наемников хохлы тоже хоронят в гробах или так закапывают- а может просто кремируют т в отхожих местах-в сущности туда им и дорога!

Профиль пользователя Мария
Марияизменено

У Тургенева глухонемой Герасим утопил свою любимую собачку МУМУ. Выполнил это в угоду барыни. По факту получается, что Украина- это МУМУ.  Россия встала на путь Герасима, в угоду Запада. Пиндосам  нужна эта война. Торговля оружием - самый доходный бизнес.

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Нельзя сказать что "для украинцев наступила настоящая катастрофа" по всей ЛБС, но идёт методичное уничтожение живой силы, в том числе наёмников, и техники.
Пока сопротивляются - нужно добивать.