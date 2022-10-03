Авто - Мото - Новости

4 подписчика

Свежие комментарии

  • Герасим
    Лишний раз убеждаюсь что седлал правильный выбор в пользу сузуки, что то корейцы и китайцы слишком часто стали гореть...Kia посоветовала ...
  • Андрей Солдатов
    Не уверен, что кто-то может счесть "забытой" Импрезу. S201 STI , конечно, не так популярна, как прима субару В22 STI...Забытые японские ...
  • Ингерман Ланская
    Белка , например, хорошая обувка!Continental возоб...

«Экстремальные» вездеходы из неподходящих моделей

«Экстремальные» вездеходы из неподходящих моделей

«Настоящих» внедорожников становится всё меньше, но интерес к ним сохраняется. Неудивительно, что отдельные энтузиасты и многочисленные тюнинг-ателье делают серьёзные вездеходы из самых разных автомобилей, в том числе не слишком пригодных для этого.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх