«Экстремальные» вездеходы из неподходящих моделей

«Настоящих» внедорожников становится всё меньше, но интерес к ним сохраняется. Неудивительно, что отдельные энтузиасты и многочисленные тюнинг-ателье делают серьёзные вездеходы из самых разных автомобилей, в том числе не слишком пригодных для этого.