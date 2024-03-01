Politico: Макрон послал России сильный сигнал, сказав несколько важных вещей об Украине

Наталья Иванова

"Макрон послал России сильный сигнал"- да ладно - макрон это дырявое ведро - проговорился и засветил подготовку ЕС к третьей мировой войне. Помню слова Путина и ВЕРЮ, что если эти подонки развяжут третью мировою и попрут на Россию, то война будет проходить на территории ЕС. СТЕРЕТЬ С ЛИЦА ЗЕМЛИ ЛОГОВО НАЦИСТОВ!