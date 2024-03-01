Politico: Макрон послал России сильный сигнал, сказав несколько важных вещей об Украине

Американские СМИ выяснили, для чего президент Франции сделал заявление о западных войсках на УкраинеВ минувший понедельник президент Франции заявил, что страны НАТО обсудили возможность отправки солдат на Украину.
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