Politico: Макрон послал России сильный сигнал, сказав несколько важных вещей об Украине

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Комментарии
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Наталья Иванова
&quot;Макрон послал России сильный сигнал&quot;- да ладно - макрон это дырявое ведро - проговорился и засветил подготовку ЕС к третьей мировой войне. Помню слова Путина и ВЕРЮ, что если эти подонки развяжут третью мировою и попрут на Россию, то война будет проходить на территории ЕС.  СТЕРЕТЬ С ЛИЦА ЗЕМЛИ ЛОГОВО НАЦИСТОВ!
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