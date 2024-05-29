Названы особенности украинских морских дронов

«Известия»: в украинских морских дронах используют коммерческие компоненты Украинские безэкипажные катера (БЭК), которые используют в Черном море, состоят из специального оборудования и коммерческих компонентов.
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