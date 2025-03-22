В Совфеде прокомментировали новые сведения об организаторах теракта в «Крокусе»

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» был направлен на то, чтобы посеять панику и дестабилизировать ситуацию в России, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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