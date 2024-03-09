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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Стас Михайлов выступает бесплатно в метро, а Киркоров требует 10 млн и снижать цену не собирается. Вот и стало понятно, кто есть кто

Стас Михайлов выступает бесплатно в метро, а Киркоров требует 10 млн и снижать цену не собирается. Вот и стало понятно, кто есть кто

Не уверен, знаете вы или нет, но Стас Михайлов устроил женщинам на 8-е марта замечательный подарок, абсолютно бесплатно спев для всех поклонниц и поклонников своего творчества в одном из аванзалов московского метро.

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Комментарии
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ДШ
Дмитрий Шершов
как был говном, так и остался!
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20 час.
Б
Боцман
Минимальную по стране, а не 10 миллионов, совсем оборзел петух гамбургский. На передок СВО окопы копать.
Ответить
20 час.

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