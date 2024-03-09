Стас Михайлов выступает бесплатно в метро, а Киркоров требует 10 млн и снижать цену не собирается. Вот и стало понятно, кто есть кто

Не уверен, знаете вы или нет, но Стас Михайлов устроил женщинам на 8-е марта замечательный подарок, абсолютно бесплатно спев для всех поклонниц и поклонников своего творчества в одном из аванзалов московского метро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии