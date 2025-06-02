Россия выступила с инициативой прекращения огня ради эвакуации тел

Прекратить огонь на отдельных участках фронта на несколько дней, чтобы забрать тела, предложила Россия Украине, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе пресс-подхода российской делегации по итогам переговоров РФ и Украины.
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