МИД не подтвердил причастность Финляндии и Эстонии к атакам БПЛА по Ленобласти

МИД РФ не располагает информацией о причастности Финляндии и Эстонии к атакам БПЛА по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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