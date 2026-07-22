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Клещи получили шанс выживать зимой и распространяться на север

Клещи получили шанс выживать зимой и распространяться на север

Изменение климата уже считается одной из причин расширения ареала многих видов клещей. Более мягкие зимы помогают этим паукообразным выживать там, где раньше они погибали от холода, если не успели найти укрытие.

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