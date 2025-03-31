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Роспотребнадзор опроверг появление в России нового вируса с кровавым кашлем

Роспотребнадзор опроверг появление в России нового вируса с кровавым кашлем

О неизвестном вирусе сообщали ученые и заболевшие. Роспотребнадзор сообщил, что нового вируса не выявлено и эпидемиологическая ситуация стабильна.

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