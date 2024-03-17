Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 317 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Бедный
    https://youtu.be/fAILmoOhVtUВ Госдуме такого ...
  • Андрей Бедный
    Иш ты какое слово придумал. "Блеснул интеллектом" ну ладно пососи...В Госдуме такого ...
  • Андрей Бедный
    Нет у меня пока авторитета заявить "ВЫ ВСЕ ГОВНО" Я это ощущаю, но заявить не могу ((В Госдуме такого ...

"Золотая молодёжь" на СВО: Кто из детей чиновников защищает Родину с оружием в руках

"Золотая молодёжь" на СВО: Кто из детей чиновников защищает Родину с оружием в руках

Дети русских чиновников, защищающие Россию - кто они и где они сейчас. "Золотая молодёжь" России, которой можно гордиться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Karmadon
Храни вас всех Господь, ребята. А погибшим светлая память.
Ответить
5 час.
Л
Леонид
Песков и Медведев всегда в бою, да ещё в каком (надо спасать своих). Ну а детки, так как они от разных маток вроде бы остались без присмотра - как за ними всеми уследишь (да если они ещё и за рубежом).  Если только подключить ФСБ.  А может и правда -пусть последят. А то всё гоняются за галкиными , киркоровыми , и прочими &quot;пугачами&quot;, отвлекая внимание населения от главных проблем - проблем жизни РУССКОГО человека, а не просто численности населения. Численность населения с помощью всех видов мигрантов увеличить можно , но ПРАВОСЛАВНУЮ страну потеряем..  Читайте Протоколы собраний сионских мудрецов. Там всё изложено по полочкам и определён главный противник сионистов  -- Православие. Католиков , так называемых христиан включая Папу Римского, они уже победили. Им Россия со своим Православием стоит поперёк горла. Если Православие будет уничтожено, в мире будет править антихрист. Сейчас готовят &quot;храм&quot; для его коронации, не исключено что будет на территории России. Изучайте Протоколы и  принимайте правильные решения. Пока наши власти выполняют пунктик за пунктиком программу ,представленную Протоколами. ВСЯ НАДЕЖДА на ЦАРЯ.
Ответить
3 час.
леонид рыбаков
А сколько миллионов чиновников у нас .???   И ?????
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх