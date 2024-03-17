"Золотая молодёжь" на СВО: Кто из детей чиновников защищает Родину с оружием в руках

Л

Леонид

Песков и Медведев всегда в бою, да ещё в каком (надо спасать своих). Ну а детки, так как они от разных маток вроде бы остались без присмотра - как за ними всеми уследишь (да если они ещё и за рубежом). Если только подключить ФСБ. А может и правда -пусть последят. А то всё гоняются за галкиными , киркоровыми , и прочими "пугачами", отвлекая внимание населения от главных проблем - проблем жизни РУССКОГО человека, а не просто численности населения. Численность населения с помощью всех видов мигрантов увеличить можно , но ПРАВОСЛАВНУЮ страну потеряем.. Читайте Протоколы собраний сионских мудрецов. Там всё изложено по полочкам и определён главный противник сионистов -- Православие. Католиков , так называемых христиан включая Папу Римского, они уже победили. Им Россия со своим Православием стоит поперёк горла. Если Православие будет уничтожено, в мире будет править антихрист. Сейчас готовят "храм" для его коронации, не исключено что будет на территории России. Изучайте Протоколы и принимайте правильные решения. Пока наши власти выполняют пунктик за пунктиком программу ,представленную Протоколами. ВСЯ НАДЕЖДА на ЦАРЯ.