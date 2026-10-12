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ФедералПресс

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Глава Якутии Николаев объяснил рост цен на топливо и пригрозил спекулянтам

Глава Якутии Николаев объяснил рост цен на топливо и пригрозил спекулянтам

ЯКУТСК, 12 октября, ФедералПресс. Глава Якутии Айсен Николаев в ходе передачи «Прямой разговор» 12 октября заявил, что резкого повышения цен на бензин в республике не произойдет.

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