Мария Погребняк о брате Дани Милохина: «Я его покрестила и на исповедь привела»

Илья Милохин мог с легкостью повторить успех звездного брата Дани. У него было все: контракт с Домом тиктокеров Марии Погребняк, готовность Виктора Дробыша продюсировать его певческую карьеру, поклонники… Однако блогер упустил золотой шанс из-за увлечения наркотиками.