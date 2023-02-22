Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 075 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Шумилина
    Этот дурачок думает,что он незаменим.Назаров: «Меня за...
  • Анатолий
    А зачем нам про наркоманов? Исписались экраномаратели? Найдут больную артисточку и таскают по экрану месяцами. Может ...«Меня отвезут к Д...
  • валерий лисицын
    Уберите этого хрена моржового , на кой он нам .Удрал и Х с ним.Назаров: «Меня за...

Мария Погребняк о брате Дани Милохина: «Я его покрестила и на исповедь привела»

Мария Погребняк о брате Дани Милохина: «Я его покрестила и на исповедь привела»

Илья Милохин мог с легкостью повторить успех звездного брата Дани. У него было все: контракт с Домом тиктокеров Марии Погребняк, готовность Виктора Дробыша продюсировать его певческую карьеру, поклонники… Однако блогер упустил золотой шанс из-за увлечения наркотиками.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх