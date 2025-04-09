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США хлопнули дверью: Китай взбешён, Европа мечется, Россия вступает в большую игру

США хлопнули дверью: Китай взбешён, Европа мечется, Россия вступает в большую игру

БлокнотРУ Америка спровоцировала экономическое ЧП. Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что больше не намерены быть спонсором мира и назвал новый экономический курс революцией.

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