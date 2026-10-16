🏠 Симферопольская управляющая компания делала ошибочные начисления, придумывая «новые услуги» для жителей многоэтажки Заместителю главы администрации Симферополя Татьяне Сухиной объявлен выговор, в ходе совещания сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым