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Чемпионат мира по дартсу-2024. 1/8 финала. Ван Гервен обыграл Бантинга, Смит против Доби и другие партии

Чемпионат мира по дартсу-2024 Лондон, Англия 1/8 финала 30 декабря Майкл ван Гервен (Нидерланды) – Стивен Бантинг (Англия) – 4:0 Майкл Смит (Англия) – Крис Доби (Англия) – 00.

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