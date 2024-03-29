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Зеленский заявил, что будет бить ракетами ATACMS по Крыму

Зеленский заявил, что будет бить ракетами ATACMS по Крыму

REUTERS/Florion Goga Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американские ракеты ATACMS еще не находятся на территории Украины.

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Комментарии
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Eduard
Всю Европу разрушим,как только на Крым попрут.Нам Европа и Америка по-сути никто,мы ничем им не обязаны,за остальное деньги платили!
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8 час.
Eduard
Так что господа Украину надо всююраттаж до границ Польши,что бы не было места откуда ракеты пускать.А потом можно и Польшу вернуть,если выпендриваться пшешки будут!
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8 час.
E
Eduard
Зеленский в этой вечной футболке,как идиот выглядит.Ну что с Клоуна взять,кроме анализа на &quot;кал&quot;?
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8 час.

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