Зеленский заявил, что будет бить ракетами ATACMS по Крыму

Eduard Всю Европу разрушим,как только на Крым попрут.Нам Европа и Америка по-сути никто,мы ничем им не обязаны,за остальное деньги платили!

Eduard Так что господа Украину надо всююраттаж до границ Польши,что бы не было места откуда ракеты пускать.А потом можно и Польшу вернуть,если выпендриваться пшешки будут!