REUTERS/Florion Goga Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американские ракеты ATACMS еще не находятся на территории Украины.
Зеленский заявил, что будет бить ракетами ATACMS по Крыму
Комментарии
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Eduard
Всю Европу разрушим,как только на Крым попрут.Нам Европа и Америка по-сути никто,мы ничем им не обязаны,за остальное деньги платили!
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8 час.
Eduard
Так что господа Украину надо всююраттаж до границ Польши,что бы не было места откуда ракеты пускать.А потом можно и Польшу вернуть,если выпендриваться пшешки будут!
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8 час.
E
Eduard
Зеленский в этой вечной футболке,как идиот выглядит.Ну что с Клоуна взять,кроме анализа на "кал"?
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8 час.
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