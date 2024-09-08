Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту совершения мигрантами противоправных действий в Ростовской области

В медиапространстве размещена информация о том, что в Аксае Ростовской области дети мигрантов совершают противоправные действия в отношении местных детей на спортивной площадке, в том числе применяют насилие.
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