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Приползли в Россию

Приползли в Россию

Пишут, что Земфира (объявлена иноагентом) таки прилетела в ненавистную Москву лечить зубы – её заметили у одной из городских стоматологий.

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Комментарии
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С
Станислава
Стареющие, тупеющие тётки.
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4 час.
сергей максимов
Наверно это какие то прошмандовки.
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40 мин.
Андрей Тихонов
Ну приехала шлюха, а почему иноагента на таможне не арестовали? Любого другого показательно в кандалы одели  бы, а тут видимо усатый целовальщик рук вступился
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37 мин.

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