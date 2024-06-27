Пишут, что Земфира (объявлена иноагентом) таки прилетела в ненавистную Москву лечить зубы – её заметили у одной из городских стоматологий.
Приползли в Россию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
С
Станислава
Стареющие, тупеющие тётки.
Ответить
4 час.
сергей максимов
Наверно это какие то прошмандовки.
Ответить
40 мин.
Андрей Тихонов
Ну приехала шлюха, а почему иноагента на таможне не арестовали? Любого другого показательно в кандалы одели бы, а тут видимо усатый целовальщик рук вступился
Ответить
37 мин.
Свежие комментарии