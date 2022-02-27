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Bloomberg: Евросоюз планирует ввести санкции против Усманова и Фридмана

Bloomberg: Евросоюз планирует ввести санкции против Усманова и Фридмана

Европейский союз изучает возможность учреждения санкционных ограничений в отношении предпринимателей из Российской Федерации Алишера Усманова, Алексея Мордашова, Михаила Фридмана, Петра Авена, а также бизнесмена и виолончелиста Сергея Ролдугина.

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