Контрафобия: к чему приводит привычка смотреть страху в глаза?

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yumashev

По жизни помню три случая, когда поборол сильный страх. 1. Когда учился во втором классе в третью смену возвращался домой поздно, в подъезде света не было, а между этажами на площадке вертикально стоял открытый ящик. И минуя его я изо всех сил убегал вверх по лестнице. Но однажды я остановился, сначала встал к нему спиной, а потом вошёл в него и постоял некоторое время. Страх прошёл и после я спокойно проходил мимо. 2. Когда учился в пятом классе, некоторое время жили так, что вечером из школы, приходилось ходить почти через кладбище. Ветер подует, жестяные венки зазвенят, страшновато поначалу. Потом привык и уже внимания ни на могилы, ни на звон не обращал. 3.Работал на Чукотке, возвращался поздно ночью осенью. С собой для лёгкости ружьё иногда не брали. (Может быть, это и спасло) И вдруг, метрах в пяти наткнулся на медведя. От медведя бежать бесполезно. (Я видел, как он догоняет оленя и залезает на деревья). Медведь увидел меня повернул недовольный голову. А я спокойно ему говорю: "Миша я тебя не трогаю, и ты меня не трогай". И пошёл дальше. Он видимо успокоился. Так мы расстались. Страх, стресс способствует выработке адреналина, а зверь чувствует его запах и готовится защищаться. Поэтому может напасть первым. Надо научиться регулировать выработку адреналина. Наверно, есть упражнения.