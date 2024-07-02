Молодая картошка на сковороде. Жарю прямо в кожуре. Мои 2 «трюка», чтобы получилось вкусно (и с румяной корочкой)

Как только появляется молодая картошечка — не могу пройти мимо. Сразу покупаю и готовлю ее. В последнее время нравится именно на сковороде — очень вкусно получается! Но здесь есть 2 важных момента, которые нельзя упускать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии